Известный миллиардер умер в возрасте 94 лет

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, который больше 60 лет жил и вел бизнес в Великобритании, умер в возрасте 94 лет.

Как передает Day.Az, с 1997 по 2013 год Мухаммед Аль-Файед был владельцем английского футбольного клуба Fulham. Больше 25 лет египтянин также владел лондонским универмагом Harrods, который торгует предметами роскоши и считается самым дорогим в столице.

Старший сын Аль-Файеда Доди погиб в автокатастрофе под мостом "Альма" 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой. Они начали встречаться вскоре после того, как она развелась с сыном королевы Елизаветы II (1926-2022) Чарльзом, который в сентябре прошлого года вступил на британский престол, взяв имя Карл III.

Отметим в этой связи, что бронзовая статуя, изображавшая погибших влюбленных, стояла в одном из залов Harrods с 2005 по 2018 год.