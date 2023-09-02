https://news.day.az/world/1594409.html В Чили автобус столкнулся с поездом - есть погибшие
В Чили автобус столкнулся с поездом - есть погибшие
Как минимум семь человек погибли в результате столкновения в пятницу автобуса с поездом на юге Чили.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
В автобусе находились 14 человек. Транспортное средство направлялось из Коронеля в Сан-Педро-де-ла-Пас в регионе Био-Био.
Как заявила компания - оператор железнодорожных перевозок EFE, в момент происшествия ограждения на переезде работали исправно.
Водителя автобуса задержали.
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