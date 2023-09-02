В Чили автобус столкнулся с поездом

Как минимум семь человек погибли в результате столкновения в пятницу автобуса с поездом на юге Чили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

В автобусе находились 14 человек. Транспортное средство направлялось из Коронеля в Сан-Педро-де-ла-Пас в регионе Био-Био.

Как заявила компания - оператор железнодорожных перевозок EFE, в момент происшествия ограждения на переезде работали исправно.

Водителя автобуса задержали.