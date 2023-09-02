Saudi Aramco рассматривает возможность размещения акций на сумму $50 млрд

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность размещения пакета акций на сумму до $50 млрд на фондовой бирже в Эр-Рияде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, размещение ценных бумаг, скорее всего, состоится до конца года, однако окончательное решение о сроках еще не принято. Если оно произойдет, то станет крупнейшим в истории рынков капиталов, отмечает издание.

Saudi Aramco уже приглашает к участию в сделке потенциальных инвесторов, в числе которых другие международные нефтяные компании и фонды национального благосостояния, заявили источники.

Они также уточнили, что компания выбрала для размещения акций биржу в Эр-Рияде, чтобы избежать юридических рисков, связанных с международным листингом.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. Размещение состоялось на национальной бирже Tadawul. Средства от продажи поступили суверенный фонд Саудовской Аравии. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.

В мае агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия планирует осуществить дополнительное размещение акций Saudi Aramco.