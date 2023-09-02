В США потерпел крушение легкомоторный самолет

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате крушения самолета в городе Андерсон в американском штате Огайо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание FOX19.

Отмечается, что авария произошла недалеко от пересечения восьмимильной дороги и Олд-Келлогг-роуд. По словам представителя пожарной службы, одномоторный самолет рухнул в лесу.

Представители пожарной службы сообщили, что четырех человек на борту самолета доставили в медицинский центр Калифорнийского университета, у них диагностировали легкие травмы.