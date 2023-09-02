Китай готовится к удару «Саолы»

На юго-востоке Китая эвакуированы 460 тысяч человек

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Китае готовится к удару тайфуна "Саола". Во многих районах на юго-востоке страны уже идут проливные дожди с сильным ветром. Власти объявили "красный" уровень опасности, который затрагивает в том числе такие крупные города как Шэнчжэнь и Гонконг.

Из самых уязвимых для стихии районов эвакуированы 460 тысяч человек. Приостанавливают работу учебные заведения и предприятия, отменены или задержаны сотни авиарейсов, ограничено движение морских судов.

На борьбу с последствиями стихии заранее мобилизованы 64 тысячи человек.

Многие говорят, что тайфун очень сильный. Люди запасаются продуктами. Я лишь надеюсь, что обойдётся без жертв. Надеюсь, все будут в порядке.

Китайские метеоролог и считают, что "Саола" войдёт в пятёрку самых сильных тайфунов за всё время существования КНР, то есть за более чем 70 лет.