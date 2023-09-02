Мятежные власти Нигера требуют от посла Франции покинуть страну

Министерство внутренних дел правительства Нигера, сформированного мятежниками из Национального совета спасения родины (НССР), заявило послу Франции в Ниамее о необходимости покинуть территорию африканской страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В ведомстве отметили, что французский посол Сильвен Итте и его жена находятся в Нигере на незаконном положении. "Мы направили им указание исполнить решение о высылке", - подчеркнули в МВД.

25 августа НССР потребовал от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями.

МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают "исключительно законные власти Нигера".

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