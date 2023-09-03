Маск обвинил Байдена в "уничтожении легитимности" американской демократии

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением писателя и публициста Майкла Шелленбергера о том, что президент США Джо Байден "уничтожает легитимность" демократического устройства Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Шелленбергер, автор книг по проблемам окружающей среды, написал в соцсети X (ранее Twitter), что основы правовой системы США - "равное правосудие по закону" - находятся под "серьезной угрозой". По мнению публициста, американский Минюст "активно препятствует судебному преследованию сына президента" и при этом "стремится заключить под стражу его политического оппонента", то есть экс-президента США Дональда Трампа. "Байден разрушает легитимность нашей демократической системы", - считает Шелленбергер.

"Правда", - ответил на это сообщение Маск.