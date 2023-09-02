В Иране уволены профессора, присоединившиеся к протестам

В Иране еще два профессора наказаны за участие в протестах против репрессий в отношении преподавателей и педагогов.

Как передает Day.Az, об этом передает Telegram-канал Azad İran.

Согласно информации, были отстранены два преподавателя Тегеранского университета искусств - профессор факультета теоретических наук и высших исследований Амир Мазияр и профессор кафедры философии Масуд Олян. Министерство образования Ирана, в свою очередь, опровергло информацию об их увольнении.

Некоторое время назад сообщалось, что за время правления президента Ибрагима Раиси были уволены 110 профессоров университетов.