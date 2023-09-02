https://news.day.az/world/1594469.html В Иране уволены профессора, присоединившиеся к протестам - ФОТО
В Иране уволены профессора, присоединившиеся к протестам - ФОТО
В Иране еще два профессора наказаны за участие в протестах против репрессий в отношении преподавателей и педагогов.
Как передает Day.Az, об этом передает Telegram-канал Azad İran.
Согласно информации, были отстранены два преподавателя Тегеранского университета искусств - профессор факультета теоретических наук и высших исследований Амир Мазияр и профессор кафедры философии Масуд Олян. Министерство образования Ирана, в свою очередь, опровергло информацию об их увольнении.
Некоторое время назад сообщалось, что за время правления президента Ибрагима Раиси были уволены 110 профессоров университетов.
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