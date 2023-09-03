Десятки человек пострадали во время супертайфуна в Гонконге

Разрушительный тайфун прошелся по южной части Китая. Больше всего пострадал густонаселенный Гонконг, там объявлен самый высокий уровень опасности за последние пять лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, порывы ветра достигали 50 метров в секунду и сносили все на своем пути: деревья вырывало с корнем, срывало с крыши панели, из зданий выбивало стекла. Пострадали десятки человек.

А прибрежную зону смывает огромными волнами. Несколько районов оказались затоплены.

Из-за бушующего тайфуна морское сообщение приостановлено. Нарушено и авиасообщение, сотни рейсов отменены из-за погодных условий.

Сейчас власти эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов в безопасные, но работу осложняет продолжающийся шторм.