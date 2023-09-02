Казахстан привлечет инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства.

"Перед правительством поставлены задачи по дальнейшей газификации страны, строительству новых газоперерабатывающих заводов и полной загрузке имеющихся перерабатывающих мощностей. В этой связи требуется принять меры по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений, а также доработать проект Комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов до 2027 года", - подчеркнул он.

Напомним, что в пятницу в своем обращении к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что расширение ресурсной базы товарного газа - приоритетная задача для правительства и национальной газовой компании.

"Нужно ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов, а также полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей. Наши нефтегазовые гиганты (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) должны быть надежными поставщиками доступного газа. Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений", - добавил он.