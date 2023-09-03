Германия не вернется к ядерной энергетике

Германия не будет возобновлять использование ядерной энергии, сделает ставку на возобновляемые источники энергии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Тема с ядерной энергией в Германии - закрыта. Всякому, кто захочет построить новую АЭС, понадобится 15 лет, 15 - 20 млрд евро за каждую станцию", - приводит его слова Associated Press (АР).

Он уточнил, что вместе с прекращением использования Германией атомной энергии начался демонтаж соответствующей инфраструктуры, и что повторное применение этого вида энергии потребует новых АЭС. Шольц добавил, что в будущем энергетические потребности ФРГ будут удовлетворять из возобновляемых источников, включая солнце и ветер.

AP напоминает, что на этой неделе в Свободной демократической партии Германии (СвДП), входящей в правящую коалицию, одобрили положение, согласно которому надо "прекратить демонтаж АЭС, которые еще можно использовать". В СвДП подчеркивали, что сохранение этих мощностей является единственным способом для страны сохранить стабильность при любом развитии ситуации.

ФРГ объявила о планах поэтапного отказа от ядерной энергетики еще в 2011 году. Осенью прошлого года, когда конфликт на Украине ограничил доступ к энергии в Европе, Германия решила продлить работу атомных электростанций "Изар 2" (Isar 2), "Неккарвестхайм 2" (Neckarwestheim 2) и "Эмсланд" (Emsland) на несколько месяцев, но максимум до середины апреля 2023 года.

Эти три АЭС обеспечивали электричеством свыше 10 млн домохозяйств страны, то есть примерно четверть населения.

В апреле Германия, как и планировалось, прекратила работу последних трех АЭС.