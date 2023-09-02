Франция теряет влияние в Африке: Алжир предложил решение политического кризиса в Нигере

Алжир выдвинул предложение по урегулированию политического кризиса в Нигере, передает в субботу Day.Az.

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф объявил, что эта инициатива предполагает шестимесячный переходный период во главе с гражданским лидером.

Во время своего недавнего турне по странам Западной Африки Аттаф отметил, что "большинство стран, с которыми беседовал Алжир, выступают против военного вмешательства в Нигер для прекращения кризиса".

На прошлой неделе командующие западноафриканской армией из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) встретились в Гане, чтобы обсудить возможность военного вмешательства в Нигер после недавнего переворота, совершенного членами президентской гвардии, в результате которого была создана хунта.

Алжир выразил свое несогласие с военным вмешательством, ссылаясь на беспорядки, последовавшие за вмешательством НАТО в Ливию в 2011 году во время восстания против Муаммара Каддафи. По словам Аттафа, алжирские официальные лица провели три беседы с военным лидером Нигера, который предложил переходный период продолжительностью до трех лет.

В рамках своей инициативы Алжир намерен созвать конференцию ООН для восстановления конституционного порядка, предложить гарантии всем сторонам, вовлеченным в кризис, и провести конференцию по вопросам развития Сахельского региона. Однако конкретные подробности предоставлены не были.

На прошлой неделе алжирские государственные СМИ сообщили, что Президент Абдельмаджид Теббун отказал Франции в разрешении на потенциальную военную операцию в Нигере, что Франция позже опровергла, заявив, что она не запрашивала такого разрешения.

В Нигере находилось около 1 500 французских военнослужащих до государственного переворота в прошлом месяце. Однако Франция утверждает, что она не заявляла о каком-либо намерении прибегнуть к военному вмешательству, чтобы воспрепятствовать военному перевороту.

Военное присутствие Франции в Западной Африке стало более ненадежным после серии переворотов в регионе Сахель с 2020 года. Ее войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо, а антифранцузские настроения на улицах столицы Нигера Ниамея усилились после государственного переворота, произошедшего 26 июля.