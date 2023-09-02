https://news.day.az/world/1594560.html Демонстранты в Нияме угрожают взять штурмом посольство Франции в Нигере - СМИ
Демонстранты в Нияме угрожают взять штурмом посольство Франции в Нигере - СМИ
Участники массового митинга у посольства Франции в Нигере угрожают взять штурмом здание дипмиссии, если французский посол не покинет страну в ближайшие часы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath в репортаже с места событий.
По его информации, демонстранты разобрали железные укрепления вокруг посольства на глазах нигерских военнослужащих и полицейских, охраняющих здание.
Телеканал отмечает, что численность протестующих значительно больше, чем в предшествующие дни, они громко скандируют антифранцузские лозунги.
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