Демонстранты в Нияме угрожают взять штурмом посольство Франции в Нигере

Участники массового митинга у посольства Франции в Нигере угрожают взять штурмом здание дипмиссии, если французский посол не покинет страну в ближайшие часы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath в репортаже с места событий.

По его информации, демонстранты разобрали железные укрепления вокруг посольства на глазах нигерских военнослужащих и полицейских, охраняющих здание.

Телеканал отмечает, что численность протестующих значительно больше, чем в предшествующие дни, они громко скандируют антифранцузские лозунги.