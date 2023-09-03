Кандидат в президенты США рассказал, чем выгодно отличается от Трампа

Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами ответил на критику схожести его предвыборной программы с фаворитом гонки внутри Республиканской партии, бывший главой государства Дональдом Трампа, передает Fox News. По его словам, его позиции действительно во много схожи с 77-летнем экс-главой Белого дома, но они расходятся как минимум в возрасте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обращаемся к следующему поколению молодых американцев. Вот почему я могу одержать уверенную победу на этих выборах так, как не может ни один другой кандидат", - отметил 38-летний Рамасвами.

Он добавил, что не оставляет без внимания ни один штат и город в США. Рамасвами подчеркнул, что в отличие от Трампа готов к более решительным шагам в сфере образования или в борьбе с нелегальными мигрантами.

"Главное отличие в том, что я смогу объединить эту страну, приведя следующее поколение американцев к видению того, что значит быть американцем, возродить национальную гордость в том следующем поколении, где ее не хватает", - заключил кандидат.