В Хатае скоро начнется строительство аэропорта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продолжающемся строительстве 40 400 объектов, в том числе 32 600 квартир и 7 800 сельских домов в провинции Хатай, пострадавшей от февральских землетрясений.

Как передает Day.Az, об этом глава государства заявил в своем видеообращении к участникам церемонии закладки фундамента проекта "Преобразование города Хатай".

"С трагических событий прошло 209 дней, но мы все еще переживаем боль утраты. Мы не забыли и никогда не забудем жертв землетрясений", - сказал Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что в Хатае в результате землетрясений были разрушены либо повреждены 254 195 единиц жилья.

По его словам, также завершены работы над проектом аэропорта Хатая, строительство начнется в ближайшее время.