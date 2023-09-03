https://news.day.az/world/1594604.html В Турции упал метеорит - ВИДЕО
В Турции упал метеорит - ВИДЕО
Жители минимум пяти провинций Турции стали свидетелями падения крупного метеорита, передает Day.Az.
Светящийся объект, сгоревший в атмосфере, видели в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, и Газиантеп на юго-востоке республики.
В турецком сегменте соцсетей появились кадры с летящим к поверхности объектом, светящимся голубовато-зеленым цветом. По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, и спустя время небо над юго-востоком Турции вновь стало темным.
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