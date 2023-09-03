https://news.day.az/world/1594610.html Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира
Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира
Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны со всего мира после анализа ситуации в нигерийских диппредставительствах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в субботу на странице администрации президента в социальной сети X (ранее Twitter).
"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов с их должностей по всему миру", - говорится в сообщении.
Не отзовут только постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи.
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