Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны со всего мира после анализа ситуации в нигерийских диппредставительствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в субботу на странице администрации президента в социальной сети X (ранее Twitter).

"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов с их должностей по всему миру", - говорится в сообщении.

Не отзовут только постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи.