Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей

За вероятных кандидатов в лидеры США Джо Байдена и Дональда Трампа готовы проголосовать по 46 процентов опрошенных американцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, c такими данными выступила газета The Wall Street Journal.

Однако 8 процентов респондентов пока не определились в своих предпочтениях. Опрос проводился изданием 24-30 августа, в нем приняли участие около полутора тысяч зарегистрированных избирателей.