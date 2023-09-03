Япония хочет распустить организацию, причастную к убийству Абэ

Правительство Японии заявили, что собирается распустить религиозную организацию "Церковь объединения", которая замешана в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает газета "Асахи".

По данним издания, иск на ликвидацию власти подадут в середине октября. Нынешний премьер Фумио Кисида хочет показать действиями решительность правительства и ее готовность порвать связи с организацией, которая оказалась в центре скандала.

В июне слушание по делу убийцы Абэ отложили из-за подозрительного пакета в суде.

Напомним, убийство политика произошло 8 июля 2022 года на предвыборном митинге в городе Нара. Преступник выстрелил Синдзо Абэ в спину из самодельного устройства.

На допросе Ямагами заявил, что подозревал Абэ в связи с сектой "Церковь объединения", которая разорила многие японские семьи. Фанатичной последовательницей была и мать подозреваемого. Позже полиция выяснила, что с этой структурой связаны многие члены правящей партии. Ведется дополнительное расследование.