Япония хочет распустить организацию, причастную к убийству Абэ
Правительство Японии заявили, что собирается распустить религиозную организацию "Церковь объединения", которая замешана в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает газета "Асахи".
По данним издания, иск на ликвидацию власти подадут в середине октября. Нынешний премьер Фумио Кисида хочет показать действиями решительность правительства и ее готовность порвать связи с организацией, которая оказалась в центре скандала.
В июне слушание по делу убийцы Абэ отложили из-за подозрительного пакета в суде.
Напомним, убийство политика произошло 8 июля 2022 года на предвыборном митинге в городе Нара. Преступник выстрелил Синдзо Абэ в спину из самодельного устройства.
На допросе Ямагами заявил, что подозревал Абэ в связи с сектой "Церковь объединения", которая разорила многие японские семьи. Фанатичной последовательницей была и мать подозреваемого. Позже полиция выяснила, что с этой структурой связаны многие члены правящей партии. Ведется дополнительное расследование.
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