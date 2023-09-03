https://news.day.az/world/1594633.html Китай имитировал тактическую ядерную атаку в ходе учений
Китай имитировал тактическую ядерную атаку в ходе учений
КНДР провела учения с имитацией тактического запуска ядерных боеголовок. Сделано это было в ответ на совместные маневры США и Южной Кореи.
Как передает Day.Az со ссылкой на МК, об этом пишет Центральное телеграфное агентство.
Ракеты были запущены в сторону Желтого моря. Местом пуска стала дельта реки Чхончхонган. Отмечается, что обе ракеты пролетели 1,5 тысячи километров и были взорваны в небе над заданным квадратом.
Военные США и Южной Кореи проводили свои традиционные военные учения с 21 по 31 августа. Это вызвало недовольство КНДР. Запуск крылатых ракет стал ответом на маневры.
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