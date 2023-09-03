Экс-глава Минобороны Великобритании пытался сорвать поставки вертолетов из США

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, подавший в отставку в четверг, перед уходом с поста пытался отменить заказ на поставки американских вертолетов Chinook для ВС королевства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sunday Times, отмечая, что своими действиями Уоллес спровоцировал дипломатический скандал, в который оказались вовлечены послы обеих стран.

По данным издания, 10 августа Уоллес направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо, в котором говорилось, что Лондон готовится пересмотреть договоренность о приобретении у концерна Boeing 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. При этом на тот момент вопрос все еще обсуждался британским правительством и окончательного решения не принималось. По словам источника газеты в правительстве Великобритании, такой шаг был расценен как вредоносный для отношений с США, а некоторые из членов кабинета сочли это попыткой "досадить американцам". В июле Уоллес публично выражал недовольство позицией Белого дома, который не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО, однако в окружении экс-министра категорически отвергли наличие какой-либо связи между несостоявшимся назначением и вопросом о поставках Chinook.

Собеседник издания пояснил, что Уоллес давно относился к этому контракту скептически, особенно после того, как его стоимость увеличилась на £500 млн ($630 млн), достигнув £2,3 ($2,9 млрд). Шли споры о том, нужны ли новые вертолеты этого типа стране, имеющей крупнейший среди европейских членов НАТО парк транспортной авиатехники, в котором уже есть 60 Chinook. Кроме того, поднимался вопрос о том, достаточен ли потенциал ВС королевства в сфере коммуникаций, логистики и спутниковых технологий для того, чтобы эффективно осуществлять специальные операции с применением новых вертолетов. Противники их покупки предлагали направить сэкономленные средства на приобретение более легких и дешевых в эксплуатации вертолетов или нескольких французских транспортников Airbus A400M Atlas.

Как заявляли некоторые собеседники издания, отмена контракта, который уже был согласован, многим в правительстве казалась "безумной затеей". В ситуацию вмешалась посол Великобритании в США Карен Пирс, предупредившая премьер-министра королевства Риши Сунака, что отказ от американских вертолетов - "плохая идея". В результате сотрудникам премьерской канцелярии пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

Уоллес, возглавлявший Минобороны с лета 2016 года, еще в июле заявил, что намерен покинуть кабмин. Тогда министр отметил, что устал от политики и сопряженной с большим стрессом работы, хотя многие СМИ предполагали, что решающую роль сыграл отказ США поддержать его в борьбе за пост генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от президента США Джо Байдена. Уоллеса, служившего в военной разведке, сменил бывший глава министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шэппс, не имеющий какого-либо опыта в военной сфере.

Больше года Уоллес возглавлял рейтинг самых популярных политиков правящей Консервативной партии, однако последовательно отказывался вступать в борьбу за пост премьер-министра. Росту его популярности в королевстве и за его пределами способствовала активная позиция, которую он занимал в вопросе оказания помощи Украине.