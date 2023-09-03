Экс-адвокат Трампа обвинил Байдена в преследовании консерваторов

Бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что шансы подвергнуться судебному преследованию за консервативные взгляды со стороны администрации нынешнего президента США Джо Байдена "чрезвычайно высоки". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью Newsmax.

"Если вы консервативны, шансы подвергнуться судебному преследованию в Америке Байдена чрезвычайно высоки", - сказал Джулиани.

Он отметил, что речь идет не только о экс-президенте США Дональде Трампе или других людях с "узнаваемым именем", но и простых американцах. Джулиани подчеркнул, что необходимо бороться с развитием событий, когда у "американцев отбирают права".

До этого Рудольф Джулиани заявил о желании "правящего режима" подставить Дональда Трампа и любого, кто готов бросить ему вызов.

"Настоящие преступники здесь - это люди, которые прямо и косвенно возбудили это дело", - сказал бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Трампа.

В 2021 году Джулиани потерял право заниматься юридической практикой в штате Нью-Йорк из-за помощи Трампу в попытке отменить итоги выборов 2020 года, на которых он проиграл демократу Джо Байдену. Однако решение регионального суда не лишило юриста статуса адвоката.