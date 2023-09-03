https://news.day.az/world/1594638.html О национальном активисте из Южного Азербайджана нет никакой информации уже неделю
О национальном активисте из Южного Азербайджана нет никакой информации уже неделю
До сих пор нет никакой информации о национальном активисте из Южного Азербайджана Пеймане Ибрагиме Динвере, который неделю назад был задержан сотрудниками ETTELAAT (Министерства информации, безопасности и разведки Ирана).
Как передает Day.Az, Jб этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Согласно информации, семье активиста ничего не известно о его состоянии и местонахождении.
Отметим, что национальный активист, являющийся сыном покойного ашыга Гафара Ибрагими, был арестован в Тебризе 26 августа и увезен в неизвестном направлении.
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