В США рассказали о судьбе НАТО в ближайшие годы

Североатлантический альянс может развалиться к 2025 году из-за конфликта в Украине, пишет журнал The Atlantic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журнала, НАТО может прекратить свое существование из-за нарастающей пропасти между интересами большей частью стран Европы в области безопасности и интересами Республиканской партии США.

Авторы статьи подчеркивают, что катализатором краха альянса может выступить конфликт на Украине. Республиканцы не считают, что помощь Украине является экзистенциональной задачей, и поэтому они смогут добиться того, что Вашингтон может отказаться от поддержки Украины.

"Это сделает США менее надежным союзником для Европы", - говорится в публикации.

До этого в Норвегии называли планы по вступлению Украины в НАТО надуманными. Об этом заявил исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага.