В Швеции заявили о необходимости размещения баз НАТО в стране

Глава Либеральной партии Швеции Йохан Персон заявил, что после вступления страны в НАТО политика в области безопасности должна измениться. В связи с этим Стокгольму необходимо иметь базы Североатлантического альянса на своей территории. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Sveriges Radio.

"Когда Швеция <...> вступит в НАТО, вся шведская политика в области обороны и безопасности изменится. Мы сотрудничаем с 90-х годов. Но это также означает, что тогда у нас <...> будет совершенно другая задача. Это будет означать, на наш взгляд, необходимость иметь ... базы НАТО", - заявил Персон.

С его точки зрения, присутствие союзников по НАТО в регионе "могло бы сделать Европу более безопасной", при этом он отметил "высокий" риск вызовов и угроз.

Швеция в 2022 году подала заявку на членство в НАТО. Турция, будучи членом Альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент. Ожидается, что это произойдет осенью.

До этого сообщалось, что Швеция экстрадировала в Турцию только четырех из 70 подозреваемых в терроризме.