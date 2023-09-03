В США предупредили Францию о последствиях из-за событий в Африке

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал события, происходящие в Африке, процессом "деколонизации", который отразится на положении Парижа в регионе. По словам Риттера, Франция долгое время доминировала в регионе в политической, экономической и военной сфере. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит YouTube-канал Gegenpol.

С точки зрения экс-разведчика, континент "просыпается".

"Жители начинают понимать, что ... Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают", - подчеркнул Риттер.

Он также полагает, что французские политические элиты столкнутся с последствиями, так как они "достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке". Происходящие на континенте события представляют для Франции "экзистенциальную угрозу", подчеркнул эксперт.

Государственные границы Габона были закрыты после того, как утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. В эфире главного телеканала страны Gabon 24 они сообщили, что берут власть в свои руки.

До этого президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.