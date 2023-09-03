Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил визит в Иран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Хакана Фидана, прибывшего с визитом в Тегеран по приглашению главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, встретил во внешнеполитическом ведомстве Исламской республики его иранский коллега.

Отметим, что это первый визит Хакана Фидана в Иран в качестве министра иностранных дел.