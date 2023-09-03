https://news.day.az/world/1594683.html Хакан Фидан совершил визит в Иран
Хакан Фидан совершил визит в Иран
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил визит в Иран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Хакана Фидана, прибывшего с визитом в Тегеран по приглашению главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, встретил во внешнеполитическом ведомстве Исламской республики его иранский коллега.
Отметим, что это первый визит Хакана Фидана в Иран в качестве министра иностранных дел.
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