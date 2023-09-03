Нетаньяху заявил о депортации участников беспорядков в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал встречу министров для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами после ожесточенных уличных столкновений с участием эритрейских беженцев, на которой установил, что участники беспорядков будут немедленно депортированы, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вчерашние события являются пересечением красной линии. Это беспорядки и кровопролитие, это то, чего мы не можем принять. Мы требуем жестких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию", - сказал Нетаньяху.

Как сообщили в канцелярии, премьер-министр Израиля поручил разработать план по депортации всех нелегальных мигрантов из страны.

Кроме того, Нетаньяху назвал нелегальную миграцию африканцев реальной проблемой для будущего страны.