Словакии предрекли катастрофу из-за нелегальных мигрантов

Экс-премьер Словакии и глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Венгрией может обернуться для его страны катастрофой, если правительство будет закрывать глаза на эту проблему, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи Фицо говорит, что находится на территории фирмы в городе Вельки-Кртиш, где в производственном цеху базируются около 700 нелегальных мигрантов.

По мнению политика, Словакия превращается в лагерь для нелегальных мигрантов, а правительство бездействует.

"Вместо того, чтобы задерживать нелегальных мигрантов на границе с Венгрией и возвращать их обратно, всех принимают в Словакии, дают им подтверждения, которые позволяют свободно перемещаться по Словакии 30 или более дней", - сказал Фицо, отметив, что в дальнейшем мигранты попадают в другие страны Европы.

В конце августа председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал действия федерального правительства в области миграции и предоставления убежища. Он призвал усилить контроль на границах ФРГ, поскольку количество заявок на предоставление убежища в Германии слишком велико.

Газета The Times также писала, что правительство Великобритании разрабатывает инициативу, в соответствии с которой прибывшим в страну мигрантам могут начать выдавать GPS-трекеры. Как указано в материале, таким образом власти хотят предотвратить случаи укрывательства нелегальных мигрантов. В частности, из-за нехватки мест для их содержания под стражей.