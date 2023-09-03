Иран получил российские учебно-боевые самолеты

Российские учебно-боевые самолеты Як-130 были доставлены в Иран. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает IRNA.

По информации агентства, самолеты уже поступили на вооружение Ирана и будут использованы в целях обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС.

До этого генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский заявил, что учебно-боевой самолет Як-130 пройдет модернизацию для последующего выполнения специальных задач. По словам Богинского, сейчас предприятие разрабатывает модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков.

Прежде Як-130 разрабатывался в качестве учебного самолета. Сейчас при экспорте он позиционируется в качестве легкого штурмовика.

В марте руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США не может подтвердить информацию о том, что Россия якобы передает Ирану захваченное на Украине американское оружие.