https://news.day.az/world/1594718.html В Конго напали на доставлявшую золото автоколонну
В Конго напали на доставлявшую золото автоколонну
Четыре человека, включая двух китайских специалистов, убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) при нападении группы неизвестных на колонну автомобилей, перевозивших партию золота, добытого на одной из шахт в провинции Южное Киву.
Как передает Day.Az, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.
Атака была совершена в минувшую пятницу в районе поселка Нгулула, отмечает он. Наряду с убитыми еще три человека получили пулевые ранения. Среди них - китайский специалист.
Нападавшим удалось захватить партию золота и скрыться. Ведется их поиск.
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