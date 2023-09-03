Иран и Турция планируют увеличить товарооборот более чем на $30 млрд

Иран и Турция планируют увеличить товарооборот между двумя странами до €30 млрд (около $32,4 млрд).

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

"Недавно заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари посетил Турцию, в Анкаре были достигнуты хорошие договоренности по экономическим вопросам, на сегодняшней встрече с турецким коллегой Хакан Фиданом мы подчеркнули важность этих договоренностей", заявил Амир Абдоллахиян.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции прибыл в Тегеран. Это его первая поездка в Иран после назначения на пост министра иностранных дел.