Иран и Турция планируют увеличить товарооборот более чем на $30 млрд
Иран и Турция планируют увеличить товарооборот между двумя странами до €30 млрд (около $32,4 млрд).
Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.
"Недавно заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари посетил Турцию, в Анкаре были достигнуты хорошие договоренности по экономическим вопросам, на сегодняшней встрече с турецким коллегой Хакан Фиданом мы подчеркнули важность этих договоренностей", заявил Амир Абдоллахиян.
Отметим, что сегодня глава МИД Турции прибыл в Тегеран. Это его первая поездка в Иран после назначения на пост министра иностранных дел.
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