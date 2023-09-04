Израиль построит стену на границе с Иорданией

Израиль построит новый пограничный забор вдоль границы с Иорданией. В частности, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.

"Мы возвели забор на нашей южной границе (с Египтом, - ред.) и остановили проникновение оттуда в Израиль. Тем самым мы остановили более миллиона инфильтрантов из Африки, которые разрушили бы нашу страну", - заявил он.

При этом Нитаньяху заявил, что на восточной границе Израиля появится стена.

"Теперь мы построим забор на нашей восточной границе (в Иордании) и обеспечим, чтобы оттуда тоже не было инфильтрации. Мы защитим наши границы - мы защитим нашу страну!", - добавил премьер.