https://news.day.az/world/1594735.html В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека
В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека
Два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в южной части Оттавы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CTV. Инцидент произошел поздно вечером в субботу рядом с конференц-центром, где проходила свадьба. Погибшие и пострадавшие были гостями мероприятия.
По словам очевидцев, они слышали от 20 до 25 выстрелов. По факту стрельбы пока никто не задержан. Полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения, а также просит возможных свидетелей обратиться в правоохранительные органы.
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