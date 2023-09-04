В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека

Два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в южной части Оттавы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CTV. Инцидент произошел поздно вечером в субботу рядом с конференц-центром, где проходила свадьба. Погибшие и пострадавшие были гостями мероприятия.

По словам очевидцев, они слышали от 20 до 25 выстрелов. По факту стрельбы пока никто не задержан. Полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения, а также просит возможных свидетелей обратиться в правоохранительные органы.