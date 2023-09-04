https://news.day.az/world/1594738.html Эрдоган встретится с Путиным в Сочи
Эрдоган встретится с Путиным в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в отделе коммуникаций администрации президента Турции.
Во время встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.
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