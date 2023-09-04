Эрдоган встретится с Путиным в Сочи

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в отделе коммуникаций администрации президента Турции.

Во время встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.