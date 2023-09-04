В Мексике разбился самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в штате Синалоа на западе Мексики во время проведения вечеринки по объявлению пола ожидаемого ребенка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Excelsior.

Отмечается, что по замыслу организаторов самолет должен был пролететь над гостями, выпустив дым розового или синего цвета. Во время пролета он выпустил дым розового цвета и начал терять высоту. Пилот попытался увести самолет от находящихся на его пути деревьев, но в результате маневра воздушное судно разбилось.

Участники вечеринки после инцидента вызвали спасателей. Пилот в возрасте 38 лет, получивший серьезные травмы, был госпитализирован. Позже он умер в больнице.