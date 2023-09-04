Мадрид готовится к рекордным ливням и наводнению

Мэрия принимает экстренные меры в преддверии возможного бедствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, железнодорожные линии закрыты, отменён матч национальной футбольной лиги, местным жителям рекомендовано не выходить из дома и не пользоваться личным автотранспортом: в Мадриде и окрестностях готовятся к наводнениям.

Власти объявили об экстренных мерах после предупреждения метеорологов о надвигающихся сильных ливнях. По данным мэрии, может быть побит рекорд 1972 года, когда в Мадриде выпало 87 литров осадков на квадратный метр.

Нынешний прогноз - 120 литров - после сильной жары предвещает серьёзные проблемы для столичного региона.