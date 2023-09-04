https://news.day.az/world/1594787.html Израиль усилится американскими F-35
Израиль усилится американскими F-35
Министерство обороны Израиля направило официальный запрос в США и компании Lockheed Martin на приобретение третьей эскадрильи из 25 самолетов F-35.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post.
Министерство также сообщает, что Израиль начнет получать по три самолета в год, начиная с 2027 года. По окончании поставок общее количество F-35 в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составит 75.
Приблизительная стоимость сделки составляет 3 млрд долларов. Кроме этого, Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney обязались привлечь израильскую оборонную промышленность к производству компонентов в заказанные самолеты.
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