Израиль усилится американскими F-35

Министерство обороны Израиля направило официальный запрос в США и компании Lockheed Martin на приобретение третьей эскадрильи из 25 самолетов F-35.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post.

Министерство также сообщает, что Израиль начнет получать по три самолета в год, начиная с 2027 года. По окончании поставок общее количество F-35 в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составит 75.

Приблизительная стоимость сделки составляет 3 млрд долларов. Кроме этого, Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney обязались привлечь израильскую оборонную промышленность к производству компонентов в заказанные самолеты.