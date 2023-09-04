Власти Китая создают управление по развитию частной экономики

Власти Китая одобрили создание управления по развитию частной экономики, сообщил на пресс-конференции в понедельник замглавы государственного комитета по развития и реформам КНР Цун Лян, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Недавно было одобрено создание управления по развитию частной экономики при государственном комитете по развитию и реформам", - сообщил Цун Лян.

По его словам, новое управление, являясь специализированным органом по продвижению развития и роста частной экономики, будет укреплять общую координацию политики в смежных областях и поспособствует скорейшей реализации различных стимулирующих мер.

"Уверен, что реализация различных политических мер и создание постоянного специализированного органа будут еще больше стимулировать жизнеспособность и внутренние движущие силы развития частной экономики, которое в свою очередь обязательно откроет более широкие и яркие перспективы", - указал он.

Основная работа нового органа будет заключаться в мониторинге, анализе и оценке состояния развития частной экономики, управление будет координировать и формулировать политику и меры по содействию развитию частной экономики, а также формулировать политику, способствующую развитию частных инвестиций.

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