Американские эсминцы оснастят гиперзвуковым оружием

Эсминец типа Zumwalt прибыл в порт города Паскагула в американском штате Миссисипи для модернизации и перевооружения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Defense News.

Издание подчеркивает, что соответствующие работы уже начались. Так, корабельная гиперзвуковая ракетная установка для эсминца будет готова к испытаниям в 2024 году. Корабли типа Zumwalt начнут получать их в 2025 году.

По словам представителя Военно-морских сил (ВМС) США Арло Абрахамсона, модернизация позволит эсминцам типа Zumwalt остаться одними их самых технологически продвинутых и смертоносных кораблей на американском флоте.