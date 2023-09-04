Глава Минобороны Украины подал в отставку

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке", - написал он в Facebook. Также Резников опубликовал фото соответствующего заявления.