https://news.day.az/world/1594819.html Глава Минобороны Украины подал в отставку
Глава Минобороны Украины подал в отставку
Глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке", - написал он в Facebook. Также Резников опубликовал фото соответствующего заявления.
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