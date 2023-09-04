Решение главы КНР разочаровало Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не примет участие в саммите G20 в Дели, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я разочарован, но я собираюсь с ним встретиться", - сказал Байден журналистам.

На прошлой неделе президент сказал, что надеется на то, что Си Цзиньпин примет участие в саммите. В то же время, как сообщал телеканал NBC со ссылками на двух представителей американской администрации, официальная встреча с Си Цзиньпином "на полях" саммита не запланирована.

Ранее мы писали о вероятности встречи Байдена и Си Цзиньпиня на саммите G20.