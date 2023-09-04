Страны АСЕАН разочарованы "прогулом" Байдена

Отсутствие президента США Джо Байдена на Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создаст проблемы для саммита.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Politico.

Бывший министр иностранных дел Индонезии, страны, принимающей в своей столице иностранные делегации в рамках саммита, Марти Наталегава выразил разочарование по поводу неявки Байдена и добавил, что такие красные флаги являются более тревожным символом снижения значимости АСЕАН.

Дипломат отметил, что неспособность АСЕАН эффективно удержать военное правительство Мьянмы от совершения злодеяний в области прав человека и его "оглушительное молчание", когда китайский корабль береговой охраны недавно применил водомет, чтобы заблокировать филиппинское судно снабжения в спорном Южно-Китайском море, подчеркивают, почему стремление группы быть в центре азиатской дипломатии было поставлено под сомнение.