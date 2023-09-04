МИД КНР призвал США отказаться от "менталитета холодной войны"
Соединенным Штатам следует соблюдать международные нормы и отказаться от "менталитета холодной войны" в отношениях с азиатскими странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя вопрос журналиста о готовящемся визите президента США Джо Байдена в Ханой.
"В отношениях со странами Азиатского региона США следует отказаться от менталитета холодной войны с нулевой суммой, соблюдать нормы международных отношений, не нападать на третьи стороны и не наносить вред региональным миру и стабильности", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР.
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