Израильская армия проводит военную операцию на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля проводит крупную операцию в лагере беженцев, прилегающем к городу Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его данным, текущая операция является первой акцией такого масштаба после действий израильских силовиков в ночь на 3 июля. Факт проведения операции в Дженине подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля. "Силы безопасности на данный момент действуют в лагере Дженин. Дополнительные подробности последуют", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале военных.

Со своей стороны палестинское агентство WAFA проинформировало, что многочисленные подразделения израильских военных зашли в Дженин и его окрестности. Телеканал Sky News Arabia утверждает, что принадлежащий израильским военным беспилотник наносит удары по городу с воздуха. Минздрав Палестины сообщил, что не менее четырех палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными.

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