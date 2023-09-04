https://news.day.az/world/1594855.html Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе
Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе
Главы военных ведомств государств - членов НАТО проведут 12-13 октября встречу в Брюсселе.
Как передает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Североатлантического альянса.
"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 12-13 октября 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.
Программа будет обнародована ближе к дате проведения встречи, добавили в пресс-службе.
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