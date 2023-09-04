Экс-глава МИД Франции призывает к перезагрузке отношений с Африкой

Франция должна пересмотреть свои отношения с Африкой, а именно со своими бывшими колониями на континенте, и установить связи на других основаниях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал бывший глава французского МИД (1997-2002 годы) Юбер Ведрин.

"Если нас там не хотят видеть, мы не можем там оставаться, и все. Мы должны начать с чистого листа и развивать более разнообразные отношения, в основе которых будет экономическая деятельность, культурные обмены и мягкая сила", - сказал он газете Financial Times. По мнению экс-министра, Франция в последнее десятилетие совершила ошибку, хотя и с благими намерениями, поскольку во внешней политике республики по отношению к странам Африки доминировали вопросы военного сотрудничества.

Как отмечает газета, после переворота в Нигере группа из почти 100 французских законодателей обратилась к президенту страны Эмманюэлю Макрону с открытым письмом, в котором спросили: "Не пора ли основательно пересмотреть наше видение Африки и связей с Францией? Мы не смирились с нашим постепенным исчезновением с континента". Макрон также призывал к изменению подхода к отношениям с Африкой, но у него, как считает издание, возникли проблемы с "воплощением слов в дела".

Ранее мы писали о том, что военные Нигера дали французским войскам срок покинуть страну.