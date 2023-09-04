МАГАТЭ обвиняет Иран в нечестной игре
Иран по-прежнему обходит ограничения, введенные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выдержки из которого приводит информационное агентство Reuters.
Согласно тексту, "Иран по-прежнему нарушает режим ограничительных мер, введенных в отношении его ядерной деятельности сделкой 2015 года".
Вместе с тем, по оценке МАГАТЭ, "запасы обогащенного урана в Иране сократились на 949 кг с момента публикации последнего квартального отчета, до 3 795,5 кг".
Ранее мы писали о том, что Иран допускает проведение переговоров о ядерной сделке на полях генассамблеи ООН.
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