ЕС готовится усилить оборонно-промышленную базу блока

Европейская комиссия (ЕК) планирует предложить новый законодательный акт, направленный на укрепление оборонно-промышленной базы Европейского союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

"Нам нужна программа для консолидации и расширения поддержки европейской промышленности, а также для потенциального создания нормативно-правовой базы, которая может быть задействована для поддержки оборонного производства в случае необходимости - своего рода закон об оборонном производстве европейского образца", - заявил порталу высокопоставленный представитель ЕК.

Как сообщает портал, впервые идея была сказана на неофициальной встрече министров обороны стран Евросоюза в Толедо на прошлой неделе и, вероятно, будет включена в ежегодное выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед Европарламентом о состоянии Евросоюза 13 сентября.

По словам одного из дипломатов ЕС, план может быть основан на краткосрочных рамках фонда укрепления европейской оборонной промышленности посредством общих закупок (EDIRPA) для стимулирования совместных закупок и способности ЕС наращивать мощности по производству боеприпасов.

Несмотря на то, что ЕК планирует представить текст "к концу 2023 года", это будет означать "поиск необходимых ресурсов", отметил источник портала.

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