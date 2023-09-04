В Польше предрекли Западной Европе нехватку электричества

Предстоящая зима может оказаться сложной для Западной Европы из-за нехватки электроэнергии. Об этом заявила в интервью Польскому агентству печати уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшечаковская, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее утверждению, Польша тщательно подготовилась к отопительному сезону, заполнила газохранилища, запаслась углем, поэтому в этом году проблем с топливом и энергией в республике не будет. "Если беспокоиться, то за наших западных соседей. Они могут столкнуться с трудной зимой. Мы будем готовы даже к тому, чтобы их поддержать", - сказала представитель польского правительства.

"Наши немецкие соседи после отказа от атомной энергетики испытывают дефицит мощности в 5 ГВт. Каждый день мы наблюдаем отрицательный баланс немецкого энергетического рынка. Германия покупает французскую атомную энергию, остановив свои АЭС, покупает энергию из возобновляемых источников у Нидерландов, Бельгии, Польши, Швеции, Франции. Ноябрь и декабрь могут оказаться трудными для немецкого энергетического рынка", - рассказала Лукашевская-Тшечаковская.

"Решение наших западных соседей преждевременно закрыть все атомные электростанции было, скорее, политическим и идеологическим решением, чем практическим, поэтому у них проблема с нехваткой электроэнергии. В результате вся Европа будет иметь меньше энергии в системе", - указала она.